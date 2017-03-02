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    Руни может вернуться в «Эвертон»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в летнее межсезонье в «Эвертон». В прошедшее январское окно между клубами шло обсуждение варианта аренды форварда до окончания сезона, но стороны так и не смогли договориться.

    Проблема кроется в высокой зарплате Руни. В «МЮ» он зарабатывает 230 тысяч фунтов стерлингов в неделю. При этом не стоит забывать, что 31-летний футболист является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

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    02.03.2017 06:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 2 марта 2017, 08:04

      Если это произойдёт, то будет конечно же очень печально... Руни - это часть МЮ и карьеру в будущем он должен завершать именно в МЮ!

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Tonka88 2 марта 2017, 12:27

      по идее ты прав) но, Руни очень хочет играть

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