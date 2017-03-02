Руни может вернуться в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в летнее межсезонье в «Эвертон». В прошедшее январское окно между клубами шло обсуждение варианта аренды форварда до окончания сезона, но стороны так и не смогли договориться.

Проблема кроется в высокой зарплате Руни. В «МЮ» он зарабатывает 230 тысяч фунтов стерлингов в неделю. При этом не стоит забывать, что 31-летний футболист является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».