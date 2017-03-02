Гвардиола: «Энрике – идеальный тренер для «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее работал в «Барселоне», прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.

«Мне, как и любому болельщику «Барселоны», становится очень грустно от того, что мы будем скучать по идеальному тренеру для такой команды. Все три года под его руководством «Барселона» показывала невероятный футбол. Спасибо за все, что ты сделал за это время в моем клубе», – сказал Гвардиола.

Напомним, вчера стало известно о решении Энрике оставить свой пост после завершения текущего сезона. После 25 туров «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 57 очков. На второй позиции располагается «Реал», отставая на очко, но имя в запасе игру.