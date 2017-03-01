Алексей Миранчук: «Не ожидал поддержки болельщиков «Локомотива» в матче против «Тосно»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после матча 1/4 финала Кубка России против «Тосно» (1:0) заявил, что не ожидал поддержки от собственных болельщиков. Отметим, что в данной встрече 21-летний россиянин стал автором единственного гола.

«Очень рад, что забил сегодня, и все. На все разговоры вокруг меня не обращаю внимания. Болельщики меня сегодня поддерживали, я не ожидал этого. Вообще ничего не ожидал от болельщиков. Я в команде и стараюсь приносить результат и пользу. Свое будущее оставлю без комментариев», – сказал Миранчук.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна Миранчук был близок к уходу из «Локомотива». Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры футболиста назывался «Рубин», однако в последний момент переговоры сорвались.