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    Бабаев: «Динамо» предложило Панченко лучшие финансовые условия, чем ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях потенциального перехода из стана красно-синих в «Динамо» нападающего Кирилла Панченко. Ранее в руководстве бело-голубых заявили, что выкупят трансфер россиянина, который был арендован клубом до конца нынешнего сезона.

    – Последнее слово в этой истории оставалось за самим футболистом. Если бы Панченко не согласился продолжить карьеру в «Динамо», вернулся бы в ЦСКА уже весной?

    – Как говорится, насильно мил не будешь. Конечно, без подписи Кирилла, эту опцию не могли реализовать.

    – Вас удивил выбор Панченко – остаться в «Динамо», а не вернуться в ЦСКА?

    – Нет. Мы с пониманием относимся к его позиции. Те финансовые условия, которые «Динамо» ему предложило, существенны. Поэтому тут не может быть никаких обид, претензий. Тем более – раз такая опция предусмотрена, значит, подобное развитие событий допускалось. Не стоит сейчас кого-то каким-то образом обвинять, подозревать.

    – То есть, «Динамо» предложило Панченко гораздо более привлекательные финансовые условия, чем ЦСКА?

    – Безусловно. «Динамо» существенно улучшило те условия, которые были у Кирилла прописаны в контракте с ЦСКА.

    В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» в ФНЛ 20 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2017 21:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 марта 2017, 09:12

      Спортивная судьба К. Панченко повторяет судьбу Д. Сычова. Там папа тоже
      везде бегал и устраивал сына на большие деньги.

      -1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 2 марта 2017, 00:41

      Раньше Гинер и сотоварищи реально удивляли минимализмом изначально приглашенных личностей и максимализмом взятых трофеев. Даже без клубных пристрастий у оппонентов витали мысли, ну что за нах..., у нас трат больше, а результат не лучше.
      Вроде и Федун на стадион потратился, и Бабаев, и Динамо с ВТБ-ареной...
      Только сейчас коняшкам может боком вылиться скупердяйство руководства.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 марта 2017, 23:39

      Да какие там могли быть у него финансовые условия в ЦСКА если его до основы Слуцкер на пушечный выстрел не подпускал, а так хоть почувствовал себя лидером команды, это большая разница.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 марта 2017, 23:12

      Панченко нужна игровая практика, он - лидер в "Динамо". Какие, мля. финансовые условия? Не смогли парня раскрыть, так и не п***е!

      3
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      Рейтинг: +192

      LINED > Tostao 2 марта 2017, 15:31

      Его раскрыло ФНЛ, в РФПЛ из него ничего не выйдет

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > LINED 3 марта 2017, 13:20

      Будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 1 марта 2017, 22:00

      Удачи! Продолжай в том же духе!

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