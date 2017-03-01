Бабаев: «Динамо» предложило Панченко лучшие финансовые условия, чем ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях потенциального перехода из стана красно-синих в «Динамо» нападающего Кирилла Панченко. Ранее в руководстве бело-голубых заявили, что выкупят трансфер россиянина, который был арендован клубом до конца нынешнего сезона.

– Последнее слово в этой истории оставалось за самим футболистом. Если бы Панченко не согласился продолжить карьеру в «Динамо», вернулся бы в ЦСКА уже весной?

– Как говорится, насильно мил не будешь. Конечно, без подписи Кирилла, эту опцию не могли реализовать.

– Вас удивил выбор Панченко – остаться в «Динамо», а не вернуться в ЦСКА?

– Нет. Мы с пониманием относимся к его позиции. Те финансовые условия, которые «Динамо» ему предложило, существенны. Поэтому тут не может быть никаких обид, претензий. Тем более – раз такая опция предусмотрена, значит, подобное развитие событий допускалось. Не стоит сейчас кого-то каким-то образом обвинять, подозревать.

– То есть, «Динамо» предложило Панченко гораздо более привлекательные финансовые условия, чем ЦСКА?

– Безусловно. «Динамо» существенно улучшило те условия, которые были у Кирилла прописаны в контракте с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» в ФНЛ 20 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и одну результативную передачу.