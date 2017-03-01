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  • Бабаев: «Динамо» предложило Панченко лучшие финансовые условия, чем ЦСКА»

Бабаев: «Динамо» предложило Панченко лучшие финансовые условия, чем ЦСКА»

1 марта 2017, 21:39
8

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях потенциального перехода из стана красно-синих в «Динамо» нападающего Кирилла Панченко. Ранее в руководстве бело-голубых заявили, что выкупят трансфер россиянина, который был арендован клубом до конца нынешнего сезона.

– Последнее слово в этой истории оставалось за самим футболистом. Если бы Панченко не согласился продолжить карьеру в «Динамо», вернулся бы в ЦСКА уже весной?

– Как говорится, насильно мил не будешь. Конечно, без подписи Кирилла, эту опцию не могли реализовать.

– Вас удивил выбор Панченко – остаться в «Динамо», а не вернуться в ЦСКА?

– Нет. Мы с пониманием относимся к его позиции. Те финансовые условия, которые «Динамо» ему предложило, существенны. Поэтому тут не может быть никаких обид, претензий. Тем более – раз такая опция предусмотрена, значит, подобное развитие событий допускалось. Не стоит сейчас кого-то каким-то образом обвинять, подозревать.

– То есть, «Динамо» предложило Панченко гораздо более привлекательные финансовые условия, чем ЦСКА?

– Безусловно. «Динамо» существенно улучшило те условия, которые были у Кирилла прописаны в контракте с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» в ФНЛ 20 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо ЦСКА Панченко Кирилл Бабаев Роман
Комментарии (8)
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DonBombardir
1488394802
Удачи! Продолжай в том же духе!
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Tostao
1488399173
Панченко нужна игровая практика, он - лидер в "Динамо". Какие, мля. финансовые условия? Не смогли парня раскрыть, так и не п***е!
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FanatSerj
1488400741
Да какие там могли быть у него финансовые условия в ЦСКА если его до основы Слуцкер на пушечный выстрел не подпускал, а так хоть почувствовал себя лидером команды, это большая разница.
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Federalll
1488404496
Раньше Гинер и сотоварищи реально удивляли минимализмом изначально приглашенных личностей и максимализмом взятых трофеев. Даже без клубных пристрастий у оппонентов витали мысли, ну что за нах..., у нас трат больше, а результат не лучше. Вроде и Федун на стадион потратился, и Бабаев, и Динамо с ВТБ-ареной... Только сейчас коняшкам может боком вылиться скупердяйство руководства.
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vladimir-7
1488435169
Спортивная судьба К. Панченко повторяет судьбу Д. Сычова. Там папа тоже везде бегал и устраивал сына на большие деньги.
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