Батшуайи может уйти из «Челси», чтобы стать заменой Санчесу в «Арсенале»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может стать игроком «Арсенала». По информации источника, руководство «канониров» рассматривает 23-летнего бельгийца в качестве замены форварду Алексису Санчесу, который, как отмечалось ранее, намерен уйти из команды.

Отмечается, что сам Батшуайи, который перешел в «Челси» летом 2016 года, из-за недостаточного количества игрового времени готов сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 16-ти матчах АПЛ, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Действующий контракт игрока с синими рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость Батшуайи составляет 25 миллионов евро.