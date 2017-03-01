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    Батшуайи может уйти из «Челси», чтобы стать заменой Санчесу в «Арсенале»

    Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может стать игроком «Арсенала». По информации источника, руководство «канониров» рассматривает 23-летнего бельгийца в качестве замены форварду Алексису Санчесу, который, как отмечалось ранее, намерен уйти из команды.

    Отмечается, что сам Батшуайи, который перешел в «Челси» летом 2016 года, из-за недостаточного количества игрового времени готов сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 16-ти матчах АПЛ, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Действующий контракт игрока с синими рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость Батшуайи составляет 25 миллионов евро.

    Источник: Daily Star

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    01.03.2017 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 марта 2017, 08:29

      Конечно насчет Арсенала не знаю, но в Челси ему явно не стоит протирать скамейку.

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