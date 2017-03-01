Гончаренко: «Подписывая контракт с «Уфой», я знал о возможности возвращения в ЦСКА»

Бывший главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко, нынешней зимой возглавивший ЦСКА, рассказал, что знал о своем возможном возвращении в московский клуб, где работал с 2015 по 2016 в качестве помощника Леонида Слуцкого.

– Насколько внимательно вы смотрели последние матчи ПФК ЦСКА перед зимним перерывом, будучи еще наставником «Уфы»? Тогда вы уже знали, что скоро возвращаетесь в армейский клуб.

– Честно говоря, я и раньше смотрел все игры ПФК ЦСКА, поэтому не могу сказать, что в конце прошлого года наблюдал за матчами с особым пристрастием. Существовало четкое понимание возможностей как отдельных футболистов, так и команды в целом. Даже если бы я более внимательно присматривался к матчам армейцев в ноябре-декабре, это бы ничего не изменило. Направление работы к тому моменту уже было выбрано.

– В какой момент вы определились?

– Подписывая контракт с «Уфой», я знал о возможности возвращения в ПФК ЦСКА. Не могу сказать, что рассчитывал на такой поворот событий, однако, где-то внутри сидела мысль: если клуб вновь обратится к моим услугам, что я могу сделать для команды?

На данный момент ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 32 очка. Отставание от лидера составляет восемь баллов.