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    Миранчук выйдет в стартовом составе на матч с «Тосно», Ари и Кверквелия – в запасе

    Стал известны стартовые составы «Локомотива» и «Тосно» на матч 1/4 финала Кубка России. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Локомотив»: Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.

    Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.

    «Тосно»: Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров, Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин.

    Запасные: Байчора, Логашов, Гарбуз, Кутьин, Милевский, Киреенко, Никитин.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 18:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 марта 2017, 19:10

      Логашев опять в запасе

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > XaXatyn 1 марта 2017, 19:23

      и правда... писали же что он свалил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 марта 2017, 18:33

      Не зря скаут МЮ аж из Англии ехал.

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