Миранчук выйдет в стартовом составе на матч с «Тосно», Ари и Кверквелия – в запасе

Стал известны стартовые составы «Локомотива» и «Тосно» на матч 1/4 финала Кубка России. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.

Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.

«Тосно»: Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров, Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин.

Запасные: Байчора, Логашов, Гарбуз, Кутьин, Милевский, Киреенко, Никитин.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.