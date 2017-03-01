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    Прядкин: «Все понимают, что введение потолка зарплат пойдет на пользу РФПЛ»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение о возможном введении потолка зарплат в российской Премьер-лиге. По его словам, эта тема будет обсуждаться на ближайшей конференции РФС, которая пройдет 7 марта.

    «Потолок зарплат будем обсуждать, это животрепещущая тема. В свое время трудилась рабочая группа Степашина по поводу финансового регламента, но, к сожалению, позиция клубов и то, что было в итоговом документе, не совпали, поэтому мы немного отложили этот вопрос.

    Но проблема насущная, актуальная, и мы будем дальше ее дорабатывать. То ли это будет ограничение для игроков до 21 года, то ли ограничение по зарплатному фонду в рамках клуба. Мы за разумные ограничения, все прекрасно понимают, что это может пойти только на пользу», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    01.03.2017 16:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 2 марта 2017, 15:48

      С такими результатами и игрой, нужен не потолок, а пол зарплат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2017, 19:37

      еще бы вам в РФПЛ ввести потолки дармоедам за что бабки получаете ведь футбола в стране уже нет

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 марта 2017, 17:44

      Потолок то нужен,главное что бы не высокий

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 марта 2017, 17:40

      Для молодых игроков!

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 1 марта 2017, 17:21

      Мудак

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