Прядкин: «Все понимают, что введение потолка зарплат пойдет на пользу РФПЛ»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение о возможном введении потолка зарплат в российской Премьер-лиге. По его словам, эта тема будет обсуждаться на ближайшей конференции РФС, которая пройдет 7 марта.

«Потолок зарплат будем обсуждать, это животрепещущая тема. В свое время трудилась рабочая группа Степашина по поводу финансового регламента, но, к сожалению, позиция клубов и то, что было в итоговом документе, не совпали, поэтому мы немного отложили этот вопрос.

Но проблема насущная, актуальная, и мы будем дальше ее дорабатывать. То ли это будет ограничение для игроков до 21 года, то ли ограничение по зарплатному фонду в рамках клуба. Мы за разумные ограничения, все прекрасно понимают, что это может пойти только на пользу», – сказал Прядкин.