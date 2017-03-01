Вальбуэна: «Ротенберг дал телефон сына, чтобы я звонил ему, если будут проблемы»

Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна, ныне выступающий за «Лион», рассказал историю, которая произошла с ним во времена выступлений за московский клуб. Французский футболист признался, что провел встречу с экс-президентом бело-голубых Борисом Ротенбергом, который дал ему номер телефона своего сына.

«Когда я только приехал в Москву подписывать контракт и встретился с президентом «Динамо» Ротенбергом, он сразу дал мне номер своего сына Бориса, чтобы я звонил ему, если у меня возникнут какие-либо проблемы», — сказал Вальбуэна.

Напомним, что Вальбуэна выступал за «Динамо» с 2014 по 2015 год.