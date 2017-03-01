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  • Вальбуэна: «Ротенберг дал телефон сына, чтобы я звонил ему, если будут проблемы»

Вальбуэна: «Ротенберг дал телефон сына, чтобы я звонил ему, если будут проблемы»

1 марта 2017, 12:12
8

Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна, ныне выступающий за «Лион», рассказал историю, которая произошла с ним во времена выступлений за московский клуб. Французский футболист признался, что провел встречу с экс-президентом бело-голубых Борисом Ротенбергом, который дал ему номер телефона своего сына.

«Когда я только приехал в Москву подписывать контракт и встретился с президентом «Динамо» Ротенбергом, он сразу дал мне номер своего сына Бориса, чтобы я звонил ему, если у меня возникнут какие-либо проблемы», — сказал Вальбуэна.

Напомним, что Вальбуэна выступал за «Динамо» с 2014 по 2015 год.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо Лион Вальбуэна Матье Ротенберг Борис
Комментарии (8)
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ALeX-161-rus
1488360052
Надо было на Бензема пацанов навести))
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Chesn0k
1488360100
борис решает вопросы)
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djem94
1488362309
Я не понял.отец семейства,патриарх,человек со связями дает телефон сына футболиста,который и так в команде увидит партнера.....наглое поведение если честно.я представляю.наверное дпс остановил вальбуэна он звонит борису ротенбергу футболисту за помощью?Бред.....
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dimid
1488363131
ностальгирует
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Pourport
1488363392
Нелегко жить французам,там арабы на деньги ставят,здесь кошерные.
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Hangeldi
1488376513
А что здесь такого? Хотел помочь наверное?
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