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    Вальбуэна: «Ротенберг дал телефон сына, чтобы я звонил ему, если будут проблемы»

    Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна, ныне выступающий за «Лион», рассказал историю, которая произошла с ним во времена выступлений за московский клуб. Французский футболист признался, что провел встречу с экс-президентом бело-голубых Борисом Ротенбергом, который дал ему номер телефона своего сына.

    «Когда я только приехал в Москву подписывать контракт и встретился с президентом «Динамо» Ротенбергом, он сразу дал мне номер своего сына Бориса, чтобы я звонил ему, если у меня возникнут какие-либо проблемы», — сказал Вальбуэна.

    Напомним, что Вальбуэна выступал за «Динамо» с 2014 по 2015 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2017 12:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11

      jertuid 2 ноября 2021, 12:31

      А у нас есть три футбольных команды , первая играет в высшей лиги, вторая в первой лиги , а третья во второй и вот надо купить новій оптом сим карті для футболистов?

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      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 2 ноября 2021, 12:41

      Если вы хотите купить сим карты оптом для ваших футболистов, то думаю вам надо обратиться в проверенную компанию, чтоб в будущем проблем не возникло. Я могу с вами поделиться такой компанией – вот она https://симкарты-оптом.рф/ . Так, что хорошо подумайте на счет моих слов

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 1 марта 2017, 16:55

      А что здесь такого? Хотел помочь наверное?

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 марта 2017, 13:16

      Нелегко жить французам,там арабы на деньги ставят,здесь кошерные.

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      Рейтинг: +264

      dimid 1 марта 2017, 13:12

      ностальгирует

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      Рейтинг: +60

      djem94 1 марта 2017, 12:58

      Я не понял.отец семейства,патриарх,человек со связями дает телефон сына футболиста,который и так в команде увидит партнера.....наглое поведение если честно.я представляю.наверное дпс остановил вальбуэна он звонит борису ротенбергу футболисту за помощью?Бред.....

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 марта 2017, 12:21

      борис решает вопросы)

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Chesn0k 1 марта 2017, 12:29

      Решала:)

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 1 марта 2017, 12:20

      Надо было на Бензема пацанов навести))

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > ALeX-161-rus 1 марта 2017, 17:30

      Точно. Лоханулся Матье. Ох, валялся он по полю здоров, помню, чуть его зацепят.

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