Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «В нынешнем сезоне мой «Интер» мог бы бороться за скудетто»

    Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини, ушедший со своего поста минувшим летом, признался, что ему было некомфортно работать в миланском клубе из-за постоянного вмешательства со стороны. Специалист выразил мнение, что останься он у руля «нерадзурри», в нынешнем сезоне команда могла бы поспорить с «Ювентусом» за титул чемпиона Италии.

    «Мы расторгли контракт по взаимному согласию, потому что, как я считаю, меня лишали возможности работать спокойно. Вокруг царил хаос, мешавший выполнять план по развитию «Интера».

    Надо было следовать выбранному курсу. В нынешнем сезоне мы могли бы поспорить с «Ювентусом» за чемпионский титул», – сказал Манчини.

    После 26-ти туров туринская команда возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего преследователя на семь очков. «Интер» располагается на шестой строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов.

    Источник: Sport.sky.it

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 01:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 1 марта 2017, 11:28

      всё равно манчини никакой тренер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 марта 2017, 08:35

      Накурился походу, иди проспись)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 1 марта 2017, 08:19

      Он пьяный это говорил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 марта 2017, 05:12

      Шансов никаких, но уволенных тренер имеет право на камень в огород бывшего клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 1 марта 2017, 01:28

      Конечно бы боролся, особенно если бы Юве и Рома стали играть вторыми составами))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11