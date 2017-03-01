Манчини: «В нынешнем сезоне мой «Интер» мог бы бороться за скудетто»

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини, ушедший со своего поста минувшим летом, признался, что ему было некомфортно работать в миланском клубе из-за постоянного вмешательства со стороны. Специалист выразил мнение, что останься он у руля «нерадзурри», в нынешнем сезоне команда могла бы поспорить с «Ювентусом» за титул чемпиона Италии.

«Мы расторгли контракт по взаимному согласию, потому что, как я считаю, меня лишали возможности работать спокойно. Вокруг царил хаос, мешавший выполнять план по развитию «Интера».

Надо было следовать выбранному курсу. В нынешнем сезоне мы могли бы поспорить с «Ювентусом» за чемпионский титул», – сказал Манчини.

После 26-ти туров туринская команда возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего преследователя на семь очков. «Интер» располагается на шестой строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов.