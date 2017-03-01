Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини: «В нынешнем сезоне мой «Интер» мог бы бороться за скудетто»

Манчини: «В нынешнем сезоне мой «Интер» мог бы бороться за скудетто»

1 марта 2017, 01:24
5

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини, ушедший со своего поста минувшим летом, признался, что ему было некомфортно работать в миланском клубе из-за постоянного вмешательства со стороны. Специалист выразил мнение, что останься он у руля «нерадзурри», в нынешнем сезоне команда могла бы поспорить с «Ювентусом» за титул чемпиона Италии.

«Мы расторгли контракт по взаимному согласию, потому что, как я считаю, меня лишали возможности работать спокойно. Вокруг царил хаос, мешавший выполнять план по развитию «Интера».

Надо было следовать выбранному курсу. В нынешнем сезоне мы могли бы поспорить с «Ювентусом» за чемпионский титул», – сказал Манчини.

После 26-ти туров туринская команда возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего преследователя на семь очков. «Интер» располагается на шестой строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов.

Источник: Sport.sky.it
Италия. Серия А Ювентус Интер Манчини Роберто
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
forward33
1488320892
Конечно бы боролся, особенно если бы Юве и Рома стали играть вторыми составами))
Ответить
ДАША Д
1488334320
Шансов никаких, но уволенных тренер имеет право на камень в огород бывшего клуба.
Ответить
artem 81
1488345588
Он пьяный это говорил?
Ответить
Lev Aleks
1488346535
Накурился походу, иди проспись)
Ответить
CyPOBbIiXaH
1488356901
всё равно манчини никакой тренер
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили Мостового
23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Все новости
Все новости
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
23:40
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
19
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
Вчера, 19:04
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
Вчера, 17:17
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+