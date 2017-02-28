Ходжсон – претендент на пост главного тренера «Лестера»

Бывший наставник «Фулхэма», «Ливерпуля», «Вест Бромвича» и сборной Англии Рой Ходжсон вошел в шорт-лист «Лестера» как кандидат на пост главного тренера.

Другими претендентами на вакантную должность являются экс-главный тренер «Челси» и сборной Голландии Гус Хиддинк, а также бывший рулевой «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

Напомним, недавно «лисы» расстались с Клаудио Раньери, приведшим их к чемпионству в прошлом сезоне. После 26-ти туров «Лестер» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ в двух очках от зоны вылета.