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  • Кубок России. «Урал» обыграл «Краснодар» по пенальти, проигрывая 0:3 по ходу матча

Кубок России. «Урал» обыграл «Краснодар» по пенальти, проигрывая 0:3 по ходу матча

28 февраля 2017, 22:08
69

В четвертьфинальном поединке Кубка России «Краснодар» по пенальти уступил «Уралу».

«Быки» уже в первом тайме благодаря голам Федора Смолова и дважды Виктора Клаэссона обеспечили себе комфортное преимущество. Однако вскоре Владимир Ильин сократил отставание. Во втором тайме Эрик Бикфалви и вовсе свел на нет все усилия «горожан», оформив дубль и сравняв счет.

В дополнительное время команды отличиться не сумели, а в серии 11-метровых ударов точнее и хладнокровнее оказались номинальные хозяева поля.

Кубок России. 1/4 финала

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 3:3 (1:3, 0:0) (4:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Смолов, 2; 0:2 – Клаэссон, 14; 0:3 – Клаэссон, 32; 1:3 – Ильин, 35; 2:3 – Бикфалви, 52; 3:3 – Бикфалви, 65.

Удаление: Данцев, 92 – нет.

Календарь Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Краснодар Урал
Комментарии (69)
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VVM1964
1488309473
" ЧЕЛОВЕК САМ ТВОРЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ " В ДАННОМ КОНТЕКСТЕ КОМАНДА , КРАСНОДАР ОСТАВИЛ ОЧЕНЬ ДВОЯКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ . Я ПРОСИЛ МЫСЛЕННО УРАЛ ДО МАТЧА ИЗМОЧАЛИТЬ КРАСНОДАР , ЗА ЭТО СПАСИБО , НО В КАЧЕСТВЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КРАСНОДАР БЫЛ БЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ .
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ЖОРРО
1488310551
Смолов при исполнении пенальти в первом случае,забыл сделать пританцовывание Дзадзы)))) А если серьёзно,два пенальти не забил...пипец(
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ijgjr
1488310757
по мне Смолов спецом не забил
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ДЖУZ
1488311047
с первой сдачей вас народ))), начинается))), делать нечего это не только в России, к сожеления главные спонсоры в спорте сейчас букмекерские конторы, некоторые гранды футбольные даже с их рекламой на форме бегают, мы лишь наблюдатели этих постановок)))
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ivanthebest
1488311085
Мда... честно хотелось чтобы Краснодар через кубок попал в Европу, но как-то безвольно слили... Теперь же, надеюсь Рубин туда попадёт, т.к. команда боевая, с хорошим подбором игроков... Не охото чтобы в ЛЕ от нас ехал к примеру анжи или тот же урал, который то и дело будет ещё на конторки играть...
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Billy Blaidd
1488311182
Зрелищный матч получился... «Урал» с победой!
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ZENIT-59
1488311447
ZENIT-59:Сенсация местного масштаба! Ну и воля у Урала! А у Смолова видимо во втором тайме нервы сдали.Печально.Он же игрок сборной!
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Zeff
1488313173
Урал с победой, завлуженной!
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Юрэс
1488314491
Явно договорной матч
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ufos73
1488318895
Не думаю что это договорняк или слив, голы не придерешься, ошибалась защита, но не специально. И не стали бы тогда тянуть до пенек... Похоже игроки быков "победили" уже к 30 минуте, и расслабились, а потом не смогли собраться.
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