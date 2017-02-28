Кубок России. «Урал» обыграл «Краснодар» по пенальти, проигрывая 0:3 по ходу матча

В четвертьфинальном поединке Кубка России «Краснодар» по пенальти уступил «Уралу».

«Быки» уже в первом тайме благодаря голам Федора Смолова и дважды Виктора Клаэссона обеспечили себе комфортное преимущество. Однако вскоре Владимир Ильин сократил отставание. Во втором тайме Эрик Бикфалви и вовсе свел на нет все усилия «горожан», оформив дубль и сравняв счет.

В дополнительное время команды отличиться не сумели, а в серии 11-метровых ударов точнее и хладнокровнее оказались номинальные хозяева поля.

Кубок России. 1/4 финала

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 3:3 (1:3, 0:0) (4:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Смолов, 2; 0:2 – Клаэссон, 14; 0:3 – Клаэссон, 32; 1:3 – Ильин, 35; 2:3 – Бикфалви, 52; 3:3 – Бикфалви, 65.

Удаление: Данцев, 92 – нет.

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