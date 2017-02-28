ЦСКА по-прежнему надеется на сокращение дисквалификации Еременко

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил надежду на то, что УЕФА сократит дисквалификацию полузащитнику команды Роману Еременко, который в прошлом году был уличен в употреблении кокаина.

«Надеемся на сокращение дисквалификации Романа хотя бы на полгода», – сказал руководитель армейцев.

Напомним, что москвичи подали апелляцию, которая соответствующим органом будет рассмотрена 2 марта. Согласно ныне действующему решению, футболист из Финляндии отлучен от футбола на два года.