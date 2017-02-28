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ЦСКА по-прежнему надеется на сокращение дисквалификации Еременко

28 февраля 2017, 15:08
7

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил надежду на то, что УЕФА сократит дисквалификацию полузащитнику команды Роману Еременко, который в прошлом году был уличен в употреблении кокаина.

«Надеемся на сокращение дисквалификации Романа хотя бы на полгода», – сказал руководитель армейцев.

Напомним, что москвичи подали апелляцию, которая соответствующим органом будет рассмотрена 2 марта. Согласно ныне действующему решению, футболист из Финляндии отлучен от футбола на два года.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Еременко Роман Гинер Евгений
Комментарии (7)
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bset
1488290453
Если дождемся, Еременко будет просто обязан закончить карьеру в ЦСКА
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kanav67
1488313098
Не люблю неточности. Не клуб подавал апеляцию, а сам Еременко. На такие решения УЕФА по регламенту только от самого футболиста принимаются апеляции. Рома подал апеляцию через месяц после решения УЕФА. Но вряд ли он вернет прежний уровень игры, слишком много потеряно времени
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Cant Stop
1488324805
да уже тема закрыта все забыли, вот чего ковырять?
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