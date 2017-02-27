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  • Бабаев: «Рано говорить, что вопрос перехода Панченко в «Динамо» решен»

Бабаев: «Рано говорить, что вопрос перехода Панченко в «Динамо» решен»

27 февраля 2017, 23:55
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с нападающим Кириллом Панченко, покупку которого анонсировало «Динамо». На данный момент 27-летний игрок выступает за бело-голубых на правах аренды.

«Право выкупа – опция, предусмотренная трансферным контрактом Кирилла Панченко. На данный момент со стороны «Динамо» сделан лишь первый шаг к приобретению нападающего, потому рано говорить, что этот вопрос решен. Дальше должны быть соблюдены определенные процедуры. «Динамо» решило воспользоваться опцией выкупа Панченко, и проблем с этим возникнуть не должно.

Мы неоднократно общались с Кириллом по ходу ситуации, и он озвучивал желание вернуться в ЦСКА. Но предполагать, почему игрок поменял решение, и говорить за него будет некорректно. Сейчас переговоры между Панченко и «Динамо» выходят на первый план. Определяющую роль в этом вопросе, очевидно, играет и финансовый аспект. Но какой-то конкретной информации об этом у меня нет», — заявил Бабаев.

В текущем сезоне 27-летний Панченко забил 15 голов в 21-м матче ФНЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Динамо Панченко Кирилл Бабаев Роман
Комментарии (6)
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Georg 07 rus
1488229137
Да там походу не могут решить как бабло отмыть лучше...
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Platon Faustov
1488230583
Санта-Барбара, жаль в главной роли не топ актер.
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VikNMar
1488230593
Кто больше даст , там и играть будет .........
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Sergej-74
1488231624
остались формальности судя по всему
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vladimir-7
1488262747
Динамо свою точку зрения выразило. предложив Панченко остаться в клубе. Сам Панченко ещё не решил какой клуб выбрать (Динамо, ПФК ЦСКА или какой- нибудь другой клуб). Ну, а армейцы никаких предложений от других клубов не получали, так,что рано говорить о переходе К. Панченко. Вот доиграет контракт в Динамо и выразит своё решение сам К.Панченко.
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nemolod
1488265464
Чему тут удивляться.если футболист заиграл в другом клубе и у него все стало получаться,то это естественное желание сменить клуб! 27 лет - это тот возраст,когда игрок должен показать на поле все свои лучшие качества и быть постоянно в основе! А раз возрастного игрока отдают в аренду,то это значит,что в той команде он уже не нужен!
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