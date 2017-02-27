Бабаев: «Рано говорить, что вопрос перехода Панченко в «Динамо» решен»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с нападающим Кириллом Панченко, покупку которого анонсировало «Динамо». На данный момент 27-летний игрок выступает за бело-голубых на правах аренды.

«Право выкупа – опция, предусмотренная трансферным контрактом Кирилла Панченко. На данный момент со стороны «Динамо» сделан лишь первый шаг к приобретению нападающего, потому рано говорить, что этот вопрос решен. Дальше должны быть соблюдены определенные процедуры. «Динамо» решило воспользоваться опцией выкупа Панченко, и проблем с этим возникнуть не должно.

Мы неоднократно общались с Кириллом по ходу ситуации, и он озвучивал желание вернуться в ЦСКА. Но предполагать, почему игрок поменял решение, и говорить за него будет некорректно. Сейчас переговоры между Панченко и «Динамо» выходят на первый план. Определяющую роль в этом вопросе, очевидно, играет и финансовый аспект. Но какой-то конкретной информации об этом у меня нет», — заявил Бабаев.

В текущем сезоне 27-летний Панченко забил 15 голов в 21-м матче ФНЛ.