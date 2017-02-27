Роббен: «Я всегда играю по-разному, но люди думают, что у меня один финт»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о своем отношении к «движению Роббена». Коронным трюком голландца считается смещение с фланга в центр и последующий удар.

«Это движение надо выполнять в подходящий момент. Для соперника оно выглядит неожиданно, ведь я всегда играю по-разному. Тем не менее, люди продолжают думать, что у меня есть всего один финт», — сказал 33-летний голландец.

На счету Роббена восемь голов в 16-ти матчах текущего сезона Бундеслиги.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата.