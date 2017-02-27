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  • Могилевец: «Рад оказаться в «Ростове» и хочу максимально помочь команде»

Могилевец: «Рад оказаться в «Ростове» и хочу максимально помочь команде»

27 февраля 2017, 17:57
15

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец, перешедший из «Зенита» в зимнее трансферное окно, отметил, что очень хотел продолжить карьеру в ростовском клубе. По словам игрока, у него очень большое желание помочь свой новой команде.

«Очень долго переход этот происходил. Я хотел еще летом перейти, но тогда не удалось договориться. Рад, что зимой клубы смогли договориться.

Хотел бы поблагодарить руководство «Ростова» и руководство «Зенита», в частности Александра Дюкова, за то, что все закончилось благополучно, и я остался здесь.

Рад, что здесь оказался и хочу максимально помочь команде. Не важно, буду я играть с первых минут или выходить на замену. Постараюсь выкладываться и помогать партнерам. Надеюсь, и они будут помогать мне, и все будет хорошо.

У меня очень большое желание. Для меня на первом месте футбол, а не какие-то финансовые вопросы. Я понял, что здесь я нужен. Это самое важное для человека», – сказал Могилевец.

Напомним, 24-летний игрок уже защищал цвета желто-синих в сезоне-2015/16. В нынешнем розыгрыше РФПЛ на его счету всего один матч.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Могилевец Павел
Комментарии (15)
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Pirboy
1488209590
Добро пожаловать, Павел в Ростов.
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ALeX-161-rus
1488210320
Добро пожаловать на берега Дона! Удачи,лишним точно не будешь!
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compka
1488212496
я же говорил: и Нобоа останется и Могилевец придет
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zico2205
1488216193
Не буду удивлен . если и Дзюба снова в Ростов попросится...только его уже не возьмут...
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ijgjr
1488216988
Понятно если кому то не нужен - очень хотел - а что мешало раньше определится
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a-rakhmatov
1488217397
Он в Ростове раскроется, как и многие другие игроки))))
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compka
1488221629
новый кандидат в сборную, как и Гранат. а потом сборную возглавит Бердыев
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Таганский
1488230451
Помогай, Паша - мы только "за"!!
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Kurp
1488265635
Умное решение. Павел будет кстати для команды Ростов.
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PAVLODAR
1488274069
Удачи в Новой команде !
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