Могилевец: «Рад оказаться в «Ростове» и хочу максимально помочь команде»

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец, перешедший из «Зенита» в зимнее трансферное окно, отметил, что очень хотел продолжить карьеру в ростовском клубе. По словам игрока, у него очень большое желание помочь свой новой команде.

«Очень долго переход этот происходил. Я хотел еще летом перейти, но тогда не удалось договориться. Рад, что зимой клубы смогли договориться.

Хотел бы поблагодарить руководство «Ростова» и руководство «Зенита», в частности Александра Дюкова, за то, что все закончилось благополучно, и я остался здесь.

Рад, что здесь оказался и хочу максимально помочь команде. Не важно, буду я играть с первых минут или выходить на замену. Постараюсь выкладываться и помогать партнерам. Надеюсь, и они будут помогать мне, и все будет хорошо.

У меня очень большое желание. Для меня на первом месте футбол, а не какие-то финансовые вопросы. Я понял, что здесь я нужен. Это самое важное для человека», – сказал Могилевец.

Напомним, 24-летний игрок уже защищал цвета желто-синих в сезоне-2015/16. В нынешнем розыгрыше РФПЛ на его счету всего один матч.