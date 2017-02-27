Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» подпишет контракт с Панченко в ближайшие дни

27 февраля 2017, 15:52
7

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов рассказал о процессе перехода из ЦСКА нападающего Кирилла Панченко. По его словам, личный контракт с футболистом бело-голубые заключат в ближайшее время, после подписания трансферного договора с армейцами.

«У нас по выплатам график с ЦСКА согласован, времени с избытком, до лета все успеем. Со всеми сторонами все согласовано, договоренность зафиксирована, срок личного контракта достаточно длительный, никто никуда не денется, просто технические вопросы занимают какое-то время. Чисто юридически, Кирилл станет полноценным игроком «Динамо» тогда, когда будут подписаны трансферный контракт между клубами и трудовой договор с футболистом. Трансферный договор еще не подписан, но планируем сделать это в ближайшее время.

У нас по условиям договора с ЦСКА была задача до конца трансферного окна уведомить клуб, что мы используем свое опционное право. Уведомление мы сделали, а дальше остается технический вопрос – оформить все бумаги. Уйти назад возможности нет, переход мы реализуем, но мы не можем подписать личный контракт с футболистом, если он еще нам не принадлежит», – сказал Кречетов.

Панченко был арендован «Динамо» у красно-синих минувшим летом сроком на один год. В нынешнем сезоне он принял участие в 24-х поединках, записав в свой актив 16 голов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо ЦСКА Панченко Кирилл
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gullit 76
1488206165
И хорошо.С Динамо в Премьер - лигу!
Ответить
spaike
1488209367
Динамо правильно сделало что решило подписать контракт с Панченко. Он очень хорошо вписался в игровую модель Динамо и принесет еще не мало пользы для клуба в РФПЛ.
Ответить
forward33
1488209925
Первый за долгое время разумный трансфер Динамо, на котором они смогут заработать.
Ответить
Sergej-74
1488210399
Молодец Кирюха правельный выбор
Ответить
FanatSerj
1488211542
хорошая новость. Говорит о том, что не все в руководстве Динамо епнутые на всю голову хапуги.
Ответить
Данёк 11
1488218052
Правильно сделал, значит ему проще в ФНЛ играть или в клубах 2-ой половины таблицы, где меньше давления
Ответить
kanav67
1488224679
Просто ему конкуренцию в ЦСКА с Оланаре, Витиньо, Ионовым , Чаловым и Жамалетдиновым не выиграть. А на лавке сидеть не хочется. Все верно.
Ответить
Главные новости
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Все новости
Все новости
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
22:42
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
22:11
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
21:25
2
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
11
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
5
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+