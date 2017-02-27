«Динамо» подпишет контракт с Панченко в ближайшие дни

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов рассказал о процессе перехода из ЦСКА нападающего Кирилла Панченко. По его словам, личный контракт с футболистом бело-голубые заключат в ближайшее время, после подписания трансферного договора с армейцами.

«У нас по выплатам график с ЦСКА согласован, времени с избытком, до лета все успеем. Со всеми сторонами все согласовано, договоренность зафиксирована, срок личного контракта достаточно длительный, никто никуда не денется, просто технические вопросы занимают какое-то время. Чисто юридически, Кирилл станет полноценным игроком «Динамо» тогда, когда будут подписаны трансферный контракт между клубами и трудовой договор с футболистом. Трансферный договор еще не подписан, но планируем сделать это в ближайшее время.

У нас по условиям договора с ЦСКА была задача до конца трансферного окна уведомить клуб, что мы используем свое опционное право. Уведомление мы сделали, а дальше остается технический вопрос – оформить все бумаги. Уйти назад возможности нет, переход мы реализуем, но мы не можем подписать личный контракт с футболистом, если он еще нам не принадлежит», – сказал Кречетов.

Панченко был арендован «Динамо» у красно-синих минувшим летом сроком на один год. В нынешнем сезоне он принял участие в 24-х поединках, записав в свой актив 16 голов.