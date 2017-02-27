Дворкович заявил, что бюджет «Локомотива» останется на прежнем уровне

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович сообщил, что бюджет «Локомотива» не претерпит каких-либо значительных изменений во второй части сезона.

«Бюджет футбольного клуба «Локомотив» стабильный. Увеличиваться и уменьшаться не будет. Да, возможны колебания в цифрах, но незначительные», – сказал Дворкович.

После 17-ти туров железнодорожники располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 23 очка. В рамках 18-го тура «Локомотиву» предстоит провести встречу с «Крыльями Советов» в воскресенье, 5 марта.