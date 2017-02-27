Фахриев: «Грасия очень хотел видеть Миранчука в «Рубине»

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев рассказал, что помешало переходу хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в казанский клуб.

Ранее президент железнодорожников Илья Геркус заявил, что трансфер игрока не удалось осуществить из-за его агентов.

«Говорить о суммах сейчас не буду. Договоренность с ним и с его представителями была. Его очень хотел видеть в команде Хави Грасия. Руководству «Локомотива» были предложены несколько вариантов, но они эти варианты не приняли. Уже на флажке пошли разговоры про бонусы... В этой финансовой гонке мы участвовать не намерены.

Миранчук хочет у нас играть. Мы в ожидании следующего трансферного окна», – сказал Фахриев.

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 18-ти встречах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.