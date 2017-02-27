Ловчев назвал футбол «Спартака» нудятиной

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев критически отнесся к футболу, который показал столичный клуб в рамках товарищеского матча на сборе в Испании с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Счет этой встречи – 1:0.

«Расстроен игрой «Спартака». Параллельно еще смотрел матч «МЮ» и «Саутгемптона». На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол «Спартака» в этой игре – нудятина какая-то. Вот обратил внимание на действия Ещенко в первом тайме. Он часто подключался в атаку. И раз за разом разворачивался, чтобы отдать мяч Таски. Хочется спросить: «А ты зачем туда прибегаешь? Чтобы потом развернуться?» Ведь с фланга ни одной передачи не было!

Все «Спартак» делал медленно, без желания. Хотелось бы свежесть видеть в действиях игроков. Отметить можно разве то, что «Спартак» впервые не пропустил на сборах. Понятно, что оценивать команду надо по тому, как она будет выглядеть в начале чемпионата. Но на сегодняшний день «Спартак» не готов. Вижу это по передачам, по движению. Две контратаки опасных были за весь матч – и обе привели к голам. Второй непонятно, почему не засчитали. В случае же с первым голом Адриано был хорош. Бразилец забивает во всех матчах на сборах. Ему надо чаще мяч давать.

«Спартак» позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чем «Спартаку». С этим клубом ведь недавно ЦСКА встречался. И если сравнивать игру команд, парни Гончаренко-то действовали лучше. А что у «Спартака»? Глушаков совершенно незаметен. Зобнин – тоже. Усталость и нерадость от того, что люди находятся на поле. Потом, надо признать, «Спартак» не определился с обороной. А к началу сезона надо бы ее уже выстроить», – считает Ловчев.

Напомним, что по итогам 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, набрав 40 очков.