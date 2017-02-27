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Ловчев назвал футбол «Спартака» нудятиной

27 февраля 2017, 10:29
22

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев критически отнесся к футболу, который показал столичный клуб в рамках товарищеского матча на сборе в Испании с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Счет этой встречи – 1:0.

«Расстроен игрой «Спартака». Параллельно еще смотрел матч «МЮ» и «Саутгемптона». На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол «Спартака» в этой игре – нудятина какая-то. Вот обратил внимание на действия Ещенко в первом тайме. Он часто подключался в атаку. И раз за разом разворачивался, чтобы отдать мяч Таски. Хочется спросить: «А ты зачем туда прибегаешь? Чтобы потом развернуться?» Ведь с фланга ни одной передачи не было!

Все «Спартак» делал медленно, без желания. Хотелось бы свежесть видеть в действиях игроков. Отметить можно разве то, что «Спартак» впервые не пропустил на сборах. Понятно, что оценивать команду надо по тому, как она будет выглядеть в начале чемпионата. Но на сегодняшний день «Спартак» не готов. Вижу это по передачам, по движению. Две контратаки опасных были за весь матч – и обе привели к голам. Второй непонятно, почему не засчитали. В случае же с первым голом Адриано был хорош. Бразилец забивает во всех матчах на сборах. Ему надо чаще мяч давать.

«Спартак» позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чем «Спартаку». С этим клубом ведь недавно ЦСКА встречался. И если сравнивать игру команд, парни Гончаренко-то действовали лучше. А что у «Спартака»? Глушаков совершенно незаметен. Зобнин – тоже. Усталость и нерадость от того, что люди находятся на поле. Потом, надо признать, «Спартак» не определился с обороной. А к началу сезона надо бы ее уже выстроить», – считает Ловчев.

Напомним, что по итогам 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, набрав 40 очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Таски Сердар Зобнин Роман Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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vovan55
1488181656
в кои века соглашусь...не поспоришь...
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Muhammed-666
1488183164
Хрен вас поймёт... Сами ни хрена не могли дать Спартаку, пришёл итальянец и вывел Спартак на первое место, вот и завидуют.. Все отлично Карера, Спартак.. Вперёд!!!!
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Gullit 76
1488183342
Поржал!Как можно такие матчи смотреть паралельно?Он что мазохист?Вообще товарняки не смотрю!А Ловчев бы лучше заткнулся,я отлично помню как сборная по мини под его руководством играла!Вот там была нудятина так нудятина!И в офиц матчах,а не в тренировке!
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marslond
1488184159
Ну, тогда слова Ловчева - это "утятина"))
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vladimir-7
1488185789
Ловчев, научи Карреру как играть в футбол.
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Garrincha58
1488186074
началась ловецкобубновская хрень
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alexidj
1488186438
Мда..Дядь а не чё что это предсезонка?!Ну пусть играют со страстью и поломают друг дружку..
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spartach n1
1488186682
Иногда лучше промолчать !
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Gazelvagen877
1488187745
Ловчев-пиздятина
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ivanthebest
1488193103
Ловчев хорош п..здеть на ровном месте. Идёт подготовка и нужно быть дауном чтобы требовать от них в таких играх играть на все 200%... Идёт отработка ситуаций, проверка игроков, Каррера выясняет до конца кто на что способен и думать о том, что основа будет той же самой, что и в этом матче, глупо. В общем дождёмся возобновления чемпионата, а там уже и видно будет...
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