Рабьо готов рассмотреть предложение от серьезного клуба

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо признался, что готов рассмотреть серьезное предложение от топ-клуба.

«У меня есть контракт, рассчитанный до 2019 года. Мне пока некуда спешить. Но если поступит выгодное предложение от серьезного клуба, то я готов его рассмотреть. Я открыт для предложений.

«Реал»? Это большой клуб, но для меня сейчас самое главное – сконцентрироваться на настоящем, на том, что я делаю прямо сейчас. Это именно то, что нужно делать сейчас», – приводит слова футболиста Get Football News France.

В текущем сезоне Рабьо сыграл в 19 матчах французской Лиги 1, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.