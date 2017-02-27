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  • Адвокат «Локомотива»: «Трансфер Миранчука сорвался из-за отставки гендиректора «Рубина»

Адвокат «Локомотива»: «Трансфер Миранчука сорвался из-за отставки гендиректора «Рубина»

27 февраля 2017, 00:24
2

Адвокат «Локомотива» Василий Грищук рассказал о причинах несостоявшегося трансфера полузащитника Алексея Миранчука в «Рубин».

«Судя по всему, трансфер сорвался из-за отставки генерального директора «Рубина». Крайне странно утверждать, что уход Фахриева с должности просто совпал по времени, а «Рубин» был готов на 5 миллионов евро, но отказывался заплатить 10% от последующей продажи или 250 тысяч евро в случае выхода «Рубина» в Лигу чемпионов в следующем сезоне РФПЛ.

Удивительно слышать, что сделка могла сорваться из-за таких незначительных опций. «Рубин» даже не возражал против этого дополнительного условия от «Локо». В результате именно новое руководство «Рубина» посчитало сделку нецелесообразной.

При этом у «Локо» еще не было никаких доказательств, что «Рубин» действительно был готов заплатить оговоренные 5 миллионов. Это вполне мог быть способ оказания давления на «Локомотив», – сообщил Грищук.

По итогам первого круга чемпионата России «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о том, что легендарный полузащитник клуба Дмитрий Лоськов был включен в заявку команды на вторую часть сезона.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин
Комментарии (2)
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LokoGoGo
1488183303
всё про него, про него. А то, что кубок прошел по киберфутболу - никого не волнует. не ожидал, что будет интересненько
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ijgjr
1488188176
Думал сериал Миранчук закончился - ан нет еще
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