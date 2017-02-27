Адвокат «Локомотива»: «Трансфер Миранчука сорвался из-за отставки гендиректора «Рубина»

Адвокат «Локомотива» Василий Грищук рассказал о причинах несостоявшегося трансфера полузащитника Алексея Миранчука в «Рубин».

«Судя по всему, трансфер сорвался из-за отставки генерального директора «Рубина». Крайне странно утверждать, что уход Фахриева с должности просто совпал по времени, а «Рубин» был готов на 5 миллионов евро, но отказывался заплатить 10% от последующей продажи или 250 тысяч евро в случае выхода «Рубина» в Лигу чемпионов в следующем сезоне РФПЛ.

Удивительно слышать, что сделка могла сорваться из-за таких незначительных опций. «Рубин» даже не возражал против этого дополнительного условия от «Локо». В результате именно новое руководство «Рубина» посчитало сделку нецелесообразной.

При этом у «Локо» еще не было никаких доказательств, что «Рубин» действительно был готов заплатить оговоренные 5 миллионов. Это вполне мог быть способ оказания давления на «Локомотив», – сообщил Грищук.

По итогам первого круга чемпионата России «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о том, что легендарный полузащитник клуба Дмитрий Лоськов был включен в заявку команды на вторую часть сезона.