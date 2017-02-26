Товарищеский матч. «Спартак» минимально одолел «Сарпсборг 08»

Московский «Спартак» переиграл норвежский «Сарпсборг» в контрольном матче на сборах в Испании. Единственный гол забил Луис Адриано.
28-го февраля подопечные Массимо Карреры проведут аналогичную встречу с «Согндалем».
Второй круг чемпионата России для столичной команды начнется встречей с «Краснодаром». На данный момент красно-белые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ.
Товарищеский матч.
Спартак (Россия) — Сарпсборг 08 (Норвегия) — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Адриано, 57.
Источник: Бомбардир.ру