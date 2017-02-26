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  • Агент: «Анжи» со временем будет российским аналогом «Атлетика»

Агент: «Анжи» со временем будет российским аналогом «Атлетика»

26 февраля 2017, 16:40
11

Футбольный агент Сергей Пушкин дал понять, что ему нравится новый курс развития «Анжи». По его мнению, в скором времени махачкалинский клуб будет похож на баскский «Атлетик», в котором выступают только воспитанники команды.

– Много игроков ушло и много пришло в «Анжи». Можно ли это назвать «новым курсом» клуба? Как оцените такое обновление?

– Мне очень нравится новый курс «Анжи». Со временем это будет российский аналог «Атлетика» из Бильбао. Таланты в Дагестане есть, но нужно дать шанс. Осман Кадиев этот шанс и дает. Это очень умная политика, которую многие наши клубы не поддерживают. Вместо этого покупают 32-33-летних отыгранных футболистов.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Анжи» имеет на своем счету 20 очков и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Атлетик
Комментарии (11)
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ПаХан638
1488117618
Не сравнивай воспитанников испанцев с дагестанцами............
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gore88
1488117670
Не правильно написано. В Атлетике играют не только воспитанники, а только этнические баски.
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kykyi
1488123020
Импортозамещение по дагестански, контр санкции против всех. Короче денег нет но мы стараемся сделать хорошую мину при хреновой игре.
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Max Urbanov
1488123634
Что в этом хорошего? Атлетик "100 лет" уже ничего не выигрывал. Последнее серебро было 20 лет назад, а золото так вообще больше 30 лет прошло. В сборной Испании один представитель клуба и тот не основной игрок. Раньше может такая задумка была неплохой, а в современном футболе, чтоб конкурировать, одних этнических басков мало. А Анжи, если честно, какой-то ерундой занимаются, из крайности в крайность прыгают. То миллионы вбухиват, то на зарплатах экономят. А мой прогноз, при таком векторе развития событий, они не в этот сезон, так в следующий в ФНЛ окажутся, а потом в ФНЛ и новому владельцу не нужны станут и повторят судьбу Спартака-Нальчика или ФК Алания. Когда клуб в ФНЛ оказывается, он уже нафиг никому не нужен, только интерес на уровне региональных властей, т.е. никакого спонсорства, а одно воровство.
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Михас007
1488127471
Мне очень нравится новый курс «Анжи»из Бильбао
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grroznyi85
1488139292
Ну-ну. Помнится тульский Арсенал" когда впервые вышел в РФПЛ попытался стать российским аналогом "Атлетика" из Бильбао. Чем все это закончилось я думаю напоминать не надо.)))
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Shamil79
1488205535
аналогов Анжи в мире нет!!!!!
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