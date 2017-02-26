Агент: «Анжи» со временем будет российским аналогом «Атлетика»

Футбольный агент Сергей Пушкин дал понять, что ему нравится новый курс развития «Анжи». По его мнению, в скором времени махачкалинский клуб будет похож на баскский «Атлетик», в котором выступают только воспитанники команды.

– Много игроков ушло и много пришло в «Анжи». Можно ли это назвать «новым курсом» клуба? Как оцените такое обновление?

– Мне очень нравится новый курс «Анжи». Со временем это будет российский аналог «Атлетика» из Бильбао. Таланты в Дагестане есть, но нужно дать шанс. Осман Кадиев этот шанс и дает. Это очень умная политика, которую многие наши клубы не поддерживают. Вместо этого покупают 32-33-летних отыгранных футболистов.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Анжи» имеет на своем счету 20 очков и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице.