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  • Романцев: «Еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом»

Романцев: «Еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом»

26 февраля 2017, 15:57
39

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев уверен, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами России. Специалист признался, что еще до начала розыгрыша РФПЛ ожидал победы московского клуба.

«Я анализирую футбол, а не полагаюсь на «чуйку». Так вот. Я еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом. После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность.

И сейчас, разумеется, по-прежнему убежден, что «Спартак» возьмет золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться», — заявил Романцев.

Напомним, что после 17-ти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (39)
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CSKA471
1488114070
Уважаемый г-н Романцев, Вы каждый год об жтом говорите!!!
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Диктор
1488114237
Это и дураку понятно.
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порт
1488114251
Крышку от канализационного люка, а не медаль.
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qwera 1969
1488114401
Обкурился что ли?
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BrezAndr
1488114758
Что вы все себе медали вешаете? Рано еще.
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vladimir-7
1488115124
Романцев, а если не станут чемпионами, тогда, что?
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за ЦСКА с 1980г
1488116397
Сегодня утром,когда Романцев говорил,что спартак карьеры ему не нравится,похоже был ещё трезвым..
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Павел Амурский
1488124343
недопил что ли?
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Бестолковый
1488127951
Как минимум, не серьезно говорить о победе клуба в турнире, когда еще впереди целый круг. Велика вероятность обкакаться в прогнозах. Важно чтобы футбол "чистый" был, без закулисных интриг и травли. А уж сколько вони было вокруг Спартак в первом круге, что ни матч так скандал!!! То судья не тот, то поле говеное, та и вообще грязьненько Спартак выглядит в своих футбольных амбициях. Толи еще будет.
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Антон Конев
1488130694
Спартак будет чемпионом.Мы в тебя верим.Наши красно-белые сердца с тобой
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