Романцев: «Еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев уверен, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами России. Специалист признался, что еще до начала розыгрыша РФПЛ ожидал победы московского клуба.

«Я анализирую футбол, а не полагаюсь на «чуйку». Так вот. Я еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом. После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность.

И сейчас, разумеется, по-прежнему убежден, что «Спартак» возьмет золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться», — заявил Романцев.

Напомним, что после 17-ти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.