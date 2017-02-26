Милевский: «Никогда не поверю, что Роналду – гей»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский выставил в Instagram фотографию с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Украинский футболист выразил мнение, что португалец не является человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Это не фотомонтаж. Мы просто с ним одного возраста, и у нас тогда был турнир – чемпионат Европы до 17-18 лет, в котором участвовали Португалия, Украина и еще шесть стран. Там мы встретились, и уже тогда было все видно. Но с нами он ничего не смог сделать, его тогда съел Гриша Ярмаш.

Никогда не поверю, что Криштиану – гей. Мне кажется, что это выдумки журналистов. Ему, наверное, со всего этого очень смешно», – сказал Милевский.