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Милевский: «Никогда не поверю, что Роналду – гей»

26 февраля 2017, 12:13
7

Нападающий «Тосно» Артем Милевский выставил в Instagram фотографию с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Украинский футболист выразил мнение, что португалец не является человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Это не фотомонтаж. Мы просто с ним одного возраста, и у нас тогда был турнир – чемпионат Европы до 17-18 лет, в котором участвовали Португалия, Украина и еще шесть стран. Там мы встретились, и уже тогда было все видно. Но с нами он ничего не смог сделать, его тогда съел Гриша Ярмаш.

Никогда не поверю, что Криштиану – гей. Мне кажется, что это выдумки журналистов. Ему, наверное, со всего этого очень смешно», – сказал Милевский.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Facebook.com
Испания. Примера Россия. ФНЛ Реал Тосно Милевский Артем Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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Дзюба не Артём
1488100901
Не гей, а просто богатый педик!
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KingRey21
1488107875
скоро на бомбардире-Роналду:никогда не поверю,что Милевский алкаш,который прожог свой талант!а насчет Роналду,не могу понять почему успешных людей считают за геев?!из-за фото с Бадром Хари?вы,что и его за гея принимаете?
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marslond
1488108798
Это же не игра верю не верю.
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spartach n1
1488109867
Своего прикрывает )
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Gullit 76
1488119185
Он не гей,он нарцисс!Поэтому и сын есть, а жены нет!
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ijgjr
1488119426
Бомбардир мне кажется не для болел футбола создавали -
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САНЁК17
1488141795
опять начинается тема идиотов.
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