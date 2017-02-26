Клемент: «Челси» находится в фантастической форме»

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент признал закономерность поражения в матче с «Челси» на выезде.

«Соперник создал намного больше шансов, чем мы, и заслужил победу. У них великолепный состав. Нам предстояло сыграть максимально надежно в обороне на протяжении всех 90 минут, но мы с этой задачей не справились.

«Челси» находится в фантастической форме и по праву возглавляет турнирную таблицу. Канте великолепен, Азар как всегда опасен, Коста неизменно нацелен на ворота. Если им удастся сохранить костяк на три-четыре сезона, они достигнут невероятных высот», – заявил Клемент.

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Суонси Сити» закончился со счетом 3:1.