Ари заявил, что до перехода в «Локомотив» имел предложение от китайского клуба

Нападающий «Локомотива» Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», заявил, что мог продолжить карьеру в чемпионате Китая. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего бразильца был заинтересован «Хэнань Цзянье».

– Вам важно было перейти именно в «Локомотив» или хотели уйти в любую команду?

– У меня было предложение от одного китайского клуба. Я мог уйти туда. «Краснодар» пообещал отпустить меня в Китай. А второй вариант – это был «Локомотив». Получилось так, что я оказался в московском клубе.

Контракт Ари с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона и не включает пункт о последующем праве выкупа. В текущем розыгрыше чемпионата России бразилец провел 11 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.