Манчини опроверг информацию, что он станет главным тренером «Лестера»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини опроверг информацию, согласно которой он может возглавить «Лестер». Напомним, данная должность стала вакантной после увольнения Клаудио Раньери.

«Мое возможное назначение на пост главного тренера «Лестера»? Я не общался ни с кем из руководства английского клуба, поэтому все это является неправдой. Что касается Раньери, то под его руководством «лисы» выдали невероятный прошлый сезон. Уверен, что с ним команда могла бы выправить текущее положение. Мне не верится, что игроки стали инициаторами его увольнения», – сказал Манчини.

Отметим, что последним местом работы Манчини был «Интер», которым он руководил с 2014 по 2016 год. Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Милан» или «Ювентус».