Ари: «Хотел бы сыграть против «Краснодара», но тогда будут наложены санкции»

Нападающий «Краснодара» Ари, на правах аренды перешедший в «Локомотив», заявил, что хотел бы сыграть против «быков», однако по условиям контракта не сможет этого сделать. Ранее сообщалось, что железнодорожники должны выплатить 500 тысяч евро, чтобы бразилец смог принять участие в матче против краснодарской команды.

– Вы сможете сыграть с Краснодаром»?

– Я сам просил, чтобы у меня не было этой функции в контракте, потому что хотел сыграть против бывшей команды, но, к сожалению, так не получилось. В контракте есть пункт, по которому я не смогу сыграть с «Краснодаром». В противном случае будут наложены санкции. Поэтому против моей воли я не смогу сыграть с «Краснодаром».

Отметим, что Ари будет выступать за «Локомотив» до конца нынешнего сезона, пункт о последующем праве выкупе игрока в контракте отсутствует. В текущем розыгрыше РФПЛ бразилец записал в свой актив 11 матчей, четыре гола и три результативных передачи.