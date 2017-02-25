Семин назвал Ари квалифицированным игроком, не нуждающимся в рекомендациях

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что переход нападающего «Краснодара» Ари в стан красно-зеленых на правах аренды, совершенный в последний день закрытия российского трансферного окна, стал быстрым и неожиданным. Специалист отметил, что не сомневается в игровых качествах бразильца.

– Как новички вписываются в команду?

– Сегодня первую тренировку провели Ари и Кверквелия. Маргасов приехал раньше и уже вписался в команду. Провел серию тренировок.

– Ари сможет сыграть с «Краснодаром»?

– Я пока не знаю условия, которые были подписаны, но думаю, что нет. Его переход произошел довольно быстро и неожиданно. Трансфер состоялся в последний момент. Нам нужен нападающий. Не удалось взять форварда сборной Камеруна, хотя шла работа, но в концовке не получилось. А что касается Ари – это квалифицированный игрок, который не нуждается в рекомендациях. Прошел всю тренировочную предсезонную программу, поэтому мы смогли с ним договориться. Считаю, что это усиление для нашей команды.