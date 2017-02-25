Шмейхель поблагодарил Раньери за совместную работу в «Лестере»

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель выразил слова благодарности в адрес Клаудио Раньери, уволенного на днях с поста главного тренера команды. Напомним, исполнять обязанности наставников «лис» будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.

«Я бы хотел поблагодарить Клаудио за все, что он сделал для «Лестера» и лично для меня. Он заслужил большое уважение и огромную благодарность за то, чего достиг вместе с нами. Спасибо, босс», – написал страж ворот на своей странице в Instagram.

«Лестер» на данный момент располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ.