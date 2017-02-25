Агент де Бура заявил, что специалист не возглавит «Лестер»

Агент Гвидо Альберс, представляющий интересы Франка де Бура, опроверг информацию, согласно которой специалист в ближайшее время должен возглавить «Лестер». Напомним, английский клуб на днях отправил в отставку Клаудио Раньери.

«Вероятность того, что Франк возглавит «Лестер», равна нулю. Такая информация была, но все это слухи. Заявляю без сомнений, что Франк не будет тренировать «Лестер Сити». Это точно не произойдет. Как я уже говорил, цель моего клиента — начать новый проект с чистого листа. Он не будет рассматривать предложения о работе в середине сезона», – сказал Альберс.

«Лестер» на данный момент располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ.