Препелицэ рассчитывает на российский мороз в борьбе с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ уверен, что холодная российская погода сыграет на руку его команде в борьбе с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Будет интересно сыграть с «Манчестер Юнайтед». У нас будет возможность сыграть на «Олд Траффорд». У этого клуба топ-игроки и топ-тренер, но мы сами демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили «Баварию». Здорово, что первый матч мы проведем дома. Надеюсь, российские холода нам помогут», – сказал Препелицэ.

Первые матчи 1/8 финала намечены на четверг 9 марта. Ответные матчи состоятся семью днями позже.