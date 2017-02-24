Препелицэ рассчитывает на российский мороз в борьбе с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ уверен, что холодная российская погода сыграет на руку его команде в борьбе с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Будет интересно сыграть с «Манчестер Юнайтед». У нас будет возможность сыграть на «Олд Траффорд». У этого клуба топ-игроки и топ-тренер, но мы сами демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили «Баварию». Здорово, что первый матч мы проведем дома. Надеюсь, российские холода нам помогут», – сказал Препелицэ.
Первые матчи 1/8 финала намечены на четверг 9 марта. Ответные матчи состоятся семью днями позже.
Источник: УЕФА
Открываем дневник погоды гисметео и смотрим погоду в Ростове 9 марта за последние 7 лет:
+8, +1, +4, -5, +4, -1, +11.
Далее смотрим температуру за март: за последние 3 года минусовых температур не было вообще.