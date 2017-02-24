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  • Препелицэ рассчитывает на российский мороз в борьбе с «Манчестер Юнайтед»

Препелицэ рассчитывает на российский мороз в борьбе с «Манчестер Юнайтед»

24 февраля 2017, 21:41
17

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ уверен, что холодная российская погода сыграет на руку его команде в борьбе с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Будет интересно сыграть с «Манчестер Юнайтед». У нас будет возможность сыграть на «Олд Траффорд». У этого клуба топ-игроки и топ-тренер, но мы сами демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили «Баварию». Здорово, что первый матч мы проведем дома. Надеюсь, российские холода нам помогут», – сказал Препелицэ.

Первые матчи 1/8 финала намечены на четверг 9 марта. Ответные матчи состоятся семью днями позже.

Источник: УЕФА
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Препелицэ Андрей
Комментарии (17)
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Жека 35
1487964139
Какие холода, хлопчик?)
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Pirboy
1487964901
Почивать на лаврах рановато Андрей, МЮ есть МЮ, но мы Вам верим.
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aguila_real
1487968837
Сразу видно что недавно в России.
Открываем дневник погоды гисметео и смотрим погоду в Ростове 9 марта за последние 7 лет:

+8, +1, +4, -5, +4, -1, +11.

Далее смотрим температуру за март: за последние 3 года минусовых температур не было вообще.

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BRooney
1487969166
ага))а в Англии прям жара круглый год)))
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NEMETSRUS
1487983137
Пошутил парень
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spaike
1487997424
Надо не на погоду надеяться, а на свою уверенную игру. Хотя с этим у Ростова не должно быть проблем. Ростову удачи!
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sargassov
1487997571
Рассчитывай на себя и команду
Ответить
Амба Нагорск
1487997830
Не 41-й уже, под москвой вроде...
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slavko33002
1488007532
Ростов удачи!
Ответить
Alek7183
1488199195
Это МЮ надо не через Москву лететь, а через Оймякон какой нибудь.
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