«Шальке-04» выкупил Бенталеба за 19 миллионов

Полузащитник Набиль Бенталеб продолжит выступление в составе «Шальке-04». 22-летний алжирец выступает в составе немецкого клуба на правах аренды с прошлого лета, а его трансфер принадлежал «Тоттенхэму». Теперь руководство «Шальке» активировало опцию выкупа игрока, которая составляет 19 миллионов евро.

Контракт футболиста с новым клубом вступит в силу 1 июля 2017 года. Он будет рассчитан на четыре ближайших сезона.

В текущем сезоне Бенталеб провел в составе «Шальке» 20 матчей в Бундеслиге, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.