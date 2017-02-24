Боли попрощался с «Анжи»

Нападающий «Анжи» Янник Боли попрощался с клубом. 29-летний форвард поблагодарил болельщиков и руководителей дагестанской команды. Напомним, ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Кайрат», ЦСКА и «Локомотив».

«Сегодня пришло время расстаться с клубом, который меня многому научил, с которым я провел не только трудные периоды но и замечательные и незабываемые моменты. Этими словами, которые не могут отразить мою грусть, я хочу вам сказать спасибо. Спасибо вам всем болельщикам, фанатам и руководителям. С вами то, что должно было быть трудным, стало легким. Вы были со мной с первого дня и меня приняли как члена этой большой семьи. Я никогда не пожалею, что играл за этот великий клуб «Анжи» Махачкала. Я горжусь тем, что мы вместе делали на протяжении многих лет. Я с тяжелым сердцем вас оставляю, сердцем желая вам больше успеха и радости. Спасибо большое. Ваш Янник Боли», – написал футболист на своей странице в Instagram .

Боли выступал за «Анжи» с 2014 года. На его счету 62 матча и 26 забитых голов.