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Боли попрощался с «Анжи»

24 февраля 2017, 17:47
10

Нападающий «Анжи» Янник Боли попрощался с клубом. 29-летний форвард поблагодарил болельщиков и руководителей дагестанской команды. Напомним, ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Кайрат», ЦСКА и «Локомотив».

«Сегодня пришло время расстаться с клубом, который меня многому научил, с которым я провел не только трудные периоды но и замечательные и незабываемые моменты. Этими словами, которые не могут отразить мою грусть, я хочу вам сказать спасибо. Спасибо вам всем болельщикам, фанатам и руководителям. С вами то, что должно было быть трудным, стало легким. Вы были со мной с первого дня и меня приняли как члена этой большой семьи. Я никогда не пожалею, что играл за этот великий клуб «Анжи» Махачкала. Я горжусь тем, что мы вместе делали на протяжении многих лет. Я с тяжелым сердцем вас оставляю, сердцем желая вам больше успеха и радости. Спасибо большое. Ваш Янник Боли», – написал футболист на своей странице в Instagram .

Боли выступал за «Анжи» с 2014 года. На его счету 62 матча и 26 забитых голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Боли Янник
Комментарии (10)
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h3LL1k
1487949549
когда все из АНЖИ уходят я заметил что все говорят что он типо покидает ВЕЛИКИЙ клуб их пиздят что ли там чтоб они так говорили или чё?))) Мб конечно я еблан и не понимаю когда анжи успел стать великим клубом XD
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Shamil79
1487949616
много полезного сделал для Анжи! Успехов!!!!
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BRooney
1487958053
интересно где-то только Анжи такие кадры откапывать и продавать успевает!)
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арейская
1487984339
Удачи тебе, Боли и спасибо за игру
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