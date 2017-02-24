Кириченко заявил, что «Ростов» будет сражаться против «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о предстоящей встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Специалист высказал радость за болельщиков ростовчан, которые увидят за один сезон так много топ-клубов.

«Наверное, «Манчестер Юнайтед» – самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов. Недостатка информации про «Манчестер Юнайтед» точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», – сказал Кириченко.

Первая встреча состоится 9 марта в России.