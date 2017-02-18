Мини-футбол. «Динамо» отправило девять безответных голов в ворота «Тюмени» и другие результаты

В матче 15-го тура Суперлиги подмосковное «Динамо» у себя дома разгромило «Тюмень», отправив в ворота соперника девять безответных мячей – 9:0. Хет-триком в составе победителей отметился Ренат Шакиров.

В других встречах «Норильский Никель» в гостях крупно обыграл «Прогресс», «Синара» и «Газпром-ЮГРА» устроили результативную ничью, «Дина» не оставила шансов «Ухте».

Чемпионат России. Суперлига. 16-й тур

Динамо (Московская область) – Тюмень – 9:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 9; 2:0 – Фернандиньо, 9; 3:0 – Шакиров, 34; 4:0 – Шакиров, 40; 5:0 – Сирило, 46; 6:0 – Нандо, 47; 7:0 – Фернандиньо, 48; 8:0 – Шакиров, 49; 9:0 – Вилде, 50.

Прогресс (Глазов) – Норильский Никель (Норильск) – 1:6 (1:2)

Голы: 0:1 – Чащин, 1; 0:2 – Канивец, 10; 1:2 – Катанэ, 23; 1:3 – Кузенок, 36; 1:4 – Куманькин, 36; 1:5 – Канивец, 40; 1:6 – Чащин, 40.

Синара (Екатеринбург) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Демин, 7; 1:1 – Чишкала, 8; 1:2 – Лима, 15; 1:3 – Шевчук, 28 (в свои ворота); 2:3 – Соколов, 30; 3:3 – Герасимов, 50.

Ухта – Дина (Москва) – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Абрамов, 2; 0:2 – Ниязов, 23; 0:3 – Понкратов, 24; 0:4 – Багиров, 25; 0:5 – Асадов, 48.