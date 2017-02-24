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    Покеттино разочарован выступлением «Тоттенхэма» в Лиге Европы

    Главный тренер«Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался разочарован результатом противостояния с «Гентом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    «Я разочарован результатом. Да, нам было приятно сыграть на глазах своих болельщиков. Мы хорошо начали игру, забили быстрый гол, уравняв шансы в противостоянии. Но соперник провел единственную за тайм атаку, которая и завершилась голом. Это поставило нас в тяжелую ситуацию.

    Могу сказать, что я горжусь командой. Мы смело шли вперед, играя в меньшинстве. Создавали моменты. И нам удалось забить второй гол, но этого оказалось недостаточно.

    Во втором тайме мы показали энергичную игру, но не смогли поставить победную точку», – сказал Покеттино.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Гент» закончился со счетом 2:2 (0:1 – первый матч). По сумме двух встреч англичане выбыли из турнира.

    Источник: BBC

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    24.02.2017 08:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 февраля 2017, 09:40

      Языком надо меньше терпеть тренеру, а делом заниматься.

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