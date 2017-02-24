Покеттино разочарован выступлением «Тоттенхэма» в Лиге Европы

Главный тренер«Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался разочарован результатом противостояния с «Гентом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Я разочарован результатом. Да, нам было приятно сыграть на глазах своих болельщиков. Мы хорошо начали игру, забили быстрый гол, уравняв шансы в противостоянии. Но соперник провел единственную за тайм атаку, которая и завершилась голом. Это поставило нас в тяжелую ситуацию.

Могу сказать, что я горжусь командой. Мы смело шли вперед, играя в меньшинстве. Создавали моменты. И нам удалось забить второй гол, но этого оказалось недостаточно.

Во втором тайме мы показали энергичную игру, но не смогли поставить победную точку», – сказал Покеттино.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Гент» закончился со счетом 2:2 (0:1 – первый матч). По сумме двух встреч англичане выбыли из турнира.