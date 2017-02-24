Нуйтинк: «Это потрясающее чувство, когда ты спасаешь такой матч»

Защитник «Андерлехта» Брам Нуйтинк поделился впечатлениями от выхода в 1/8 финала Лиги Европы. На стадии 1/16 бельгийский клуб прошел петербургский «Зенит».

«Пройти такой большой клуб как «Зенит» является фантастическим результатом для «Андерлехта». У себя дома они играли лучше, а в Бельгии лучше были мы.

Это потрясающее чувство, когда ты спасаешь такой матч и выходишь в следующий раунд. «Зенит» имеет много хороших игроков, квалификация которых выше чем у нас, и от этого нам еще приятнее пройти дальше», — считает Нюйтинк.