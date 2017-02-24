Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нуйтинк: «Это потрясающее чувство, когда ты спасаешь такой матч»

    Защитник «Андерлехта» Брам Нуйтинк поделился впечатлениями от выхода в 1/8 финала Лиги Европы. На стадии 1/16 бельгийский клуб прошел петербургский «Зенит».

    «Пройти такой большой клуб как «Зенит» является фантастическим результатом для «Андерлехта». У себя дома они играли лучше, а в Бельгии лучше были мы.

    Это потрясающее чувство, когда ты спасаешь такой матч и выходишь в следующий раунд. «Зенит» имеет много хороших игроков, квалификация которых выше чем у нас, и от этого нам еще приятнее пройти дальше», — считает Нюйтинк.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11