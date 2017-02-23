Масалитин: «Не думаю, что уход Панченко – это потеря для ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о переходе в «Динамо» нападающего Кирилла Панченко. Напомним, сегодня появилось сообщение, что бело-голубые подписали с игроком контракт на три с половиной года.

«Не думаю, что это большая потеря для ЦСКА. Не зря же клуб возвращал и Витиньо, и Оланаре. Думаю, линия нападения прикрыта. Если бы была гарантия, что Панченко заиграет в основном составе, то, естественно, можно было бы говорить о проблеме. Панченко, конечно, составил бы конкуренцию другим, но он не факт что был бы явным претендентом на основу. Зачем тогда человека мучить? Хотя он способен на то, чтобы принести пользу ЦСКА.

Команда перестраивается, видно, что мало пропускает, что свойственно командам Гончаренко. Отчасти она напоминает мне ЦСКА времен Газзаева. Чемпионат покажет, на каком пути развития ЦСКА. Хотелось бы, чтобы они включились в борьбу за золотые медали, но тяжело будет это сделать», – сказал Масалитин.

На счету Панченко в текущем сезоне ФНЛ 20 матчей, в которых он забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.