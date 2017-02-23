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    «Динамо» согласовало полноценный контракт с Панченко и выкупит трансфер игрока у ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, на правах аренды выступающий за «Динамо», продолжит защищать цвета бело-голубых на постоянной основе. Как сообщает официальный сайт московского клуба, динамовцы договорились о подписании полноценного контракта с игроком и выкупят его трансфер.

    «Мы очень рады, что Кирилл Панченко принял наше предложение. Изначально было недостаточно желания «Динамо» выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде проявляет себя с лучшей стороны», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

    В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» в ФНЛ 20 матчей, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Динамо»

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    23.02.2017 18:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 27 февраля 2017, 13:36

      Красавцы! Хоть одна радостная новость.

      0
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 25 февраля 2017, 10:43

      Успехов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 23 февраля 2017, 20:31

      Успехов!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 февраля 2017, 19:21

      Это радостные новости!Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 18:55

      Чем их аренда не устраивала, у них же вроде проблемы с деньгами

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond > АрбузБушь 23 февраля 2017, 19:28

      Да, ЦСКА как всегда у них проблемы с форвардами, а они отпускают Панченко. Надеюсь в следующем сезон увидеть Динамо в вышке, но главное, чтобы не было проблем Томи или Анжи.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 > АрбузБушь 23 февраля 2017, 19:34

      Ну, правильно. Походу наваряться на ЦСКА)

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 февраля 2017, 18:54

      не ожидал....

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