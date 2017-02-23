«Динамо» согласовало полноценный контракт с Панченко и выкупит трансфер игрока у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, на правах аренды выступающий за «Динамо», продолжит защищать цвета бело-голубых на постоянной основе. Как сообщает официальный сайт московского клуба, динамовцы договорились о подписании полноценного контракта с игроком и выкупят его трансфер.

«Мы очень рады, что Кирилл Панченко принял наше предложение. Изначально было недостаточно желания «Динамо» выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде проявляет себя с лучшей стороны», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» в ФНЛ 20 матчей, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.