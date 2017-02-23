Адриано: «Я – настоящий спартаковец»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своей адаптации в московском клубе, заявив, что уже стал полноправным членом команды. Отметим, что 29-летний форвард уже успел забить за красно-белых несколько голов в товарищеских матчах.

«Взаимодействие с партнерами налаживается от игры к игре. Надеюсь, к возобновлению чемпионата будем показывать хорошие связи. Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды. Буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны», – сказал Адриано.

Напомним, Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» этой зимой. По неофициальной информации, годовой оклад бразильского форварда составляет 3 миллиона евро.