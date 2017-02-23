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Адриано: «Я – настоящий спартаковец»

23 февраля 2017, 16:01
14

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своей адаптации в московском клубе, заявив, что уже стал полноправным членом команды. Отметим, что 29-летний форвард уже успел забить за красно-белых несколько голов в товарищеских матчах.

«Взаимодействие с партнерами налаживается от игры к игре. Надеюсь, к возобновлению чемпионата будем показывать хорошие связи. Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды. Буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны», – сказал Адриано.

Напомним, Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» этой зимой. По неофициальной информации, годовой оклад бразильского форварда составляет 3 миллиона евро.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (14)
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forward33
1487855324
Не одного официального матча не провёл, но называет себя настоящим спартаковцем. Рановато, нужно на поле доказывать, а не рассуждать
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mihail200606
1487855337
уже прям настоящий.. такой же как Этоо дагестанец..
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Диктор
1487855469
Верим в тебя.
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Dimonadze
1487855734
А с детства случайно не болел за Спартак?))) Надеюсь будешь клепать голы в каждом матче)
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Diman67
1487856561
ахахахахахахахаха
Ответить
84aivengo
1487860641
годик-другой поиграй для начала... потом будешь высокопарные слова говорить
Ответить
Snek
1487861491
А по-моему дешёвый лицермер ты.
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Rebrova
1487862287
"Я настоящий мальчик!" сказал Пиноккио.
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policepnz
1487864085
форвард уже успел забить за красно-белых несколько голов в товарищеских матчах.. Тихонов улыбается)
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shinnik
1487870054
Скока наколок на срке7
Ответить
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