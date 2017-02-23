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    Адриано: «Я – настоящий спартаковец»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своей адаптации в московском клубе, заявив, что уже стал полноправным членом команды. Отметим, что 29-летний форвард уже успел забить за красно-белых несколько голов в товарищеских матчах.

    «Взаимодействие с партнерами налаживается от игры к игре. Надеюсь, к возобновлению чемпионата будем показывать хорошие связи. Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды. Буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны», – сказал Адриано.

    Напомним, Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» этой зимой. По неофициальной информации, годовой оклад бразильского форварда составляет 3 миллиона евро.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.02.2017 16:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 февраля 2017, 20:14

      Скока наколок на срке7

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 23 февраля 2017, 18:34

      форвард уже успел забить за красно-белых несколько голов в товарищеских матчах.. Тихонов улыбается)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 23 февраля 2017, 18:04

      "Я настоящий мальчик!" сказал Пиноккио.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 23 февраля 2017, 17:51

      А по-моему дешёвый лицермер ты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 февраля 2017, 17:37

      годик-другой поиграй для начала... потом будешь высокопарные слова говорить

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1381

      marslond > 84aivengo 23 февраля 2017, 18:38

      Заранее говорит, если вдруг игра не пойдёт))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 23 февраля 2017, 17:33

      опалёный ты наш)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 23 февраля 2017, 16:48

      Лол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 23 февраля 2017, 16:29

      ахахахахахахахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 23 февраля 2017, 16:15

      А с детства случайно не болел за Спартак?)))
      Надеюсь будешь клепать голы в каждом матче)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 февраля 2017, 16:11

      Верим в тебя.

      2
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