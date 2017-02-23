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    Источник: «Ростов» до лета отложил покупку 18-летнего иранского полузащитника

    Иранский полузащитник из клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ростова». По информации источника, донской клуб планировал приобрести 18-летнего футболиста этой зимой, однако из-за проблем с документами переговоры перенеслись на лето.

    «У «Ростова» не получится его приобрести в это трансферное окно. У игрока возникли проблемы с оформлением документов. Стороны вернутся к этому вопросу летом», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Отметим, что летом у Шекари истечет контракт с «Зоб Аханом». В 2015 году английское издание The Guardian включило иранца в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира. Кроме «Ростова», в услугах футболиста также были заинтересованы «Лестер» и «Базель».

    Источник: ТАСС

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    23.02.2017 14:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 февраля 2017, 17:43

      К нам перейдёт

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