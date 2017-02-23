Источник: «Ростов» до лета отложил покупку 18-летнего иранского полузащитника

Иранский полузащитник из клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ростова». По информации источника, донской клуб планировал приобрести 18-летнего футболиста этой зимой, однако из-за проблем с документами переговоры перенеслись на лето.

«У «Ростова» не получится его приобрести в это трансферное окно. У игрока возникли проблемы с оформлением документов. Стороны вернутся к этому вопросу летом», – заявил источник, близкий к ситуации.

Отметим, что летом у Шекари истечет контракт с «Зоб Аханом». В 2015 году английское издание The Guardian включило иранца в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира. Кроме «Ростова», в услугах футболиста также были заинтересованы «Лестер» и «Базель».