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    Тошич заявил, что готов к старту чемпионата России

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своей готовности к старту весенней части чемпионата России после товарищеского матча с «Уфой».

    «Жалко, что в самом начале сбора я получил травму и пришлось долго восстанавливаться. Но самое главное, что к чемпионату я готов, и мы ждем первую игру.

    Как игралось на левом фланге? В молодости я уже играл на этой позиции. Думаю, через игры мне станет более понятно. Пока тренер видит меня на левом фланге. На любой позиции я готов играть.

    Конечно, я еще не готов на 100%, потому что очень много пропустил. Но есть еще 10 дней до чемпионата, у нас будет время подготовиться», – сказал Тошич.

    Товарищеский матч ЦСКА – «Уфа» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Бобсоккер

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    23.02.2017 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 февраля 2017, 18:18

      "Будь осторожен, следи за собой", чтобы не получить травмы до конца сезона.

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    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 23 февраля 2017, 12:18

      Успехов в игре и повтори весну 2014!

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