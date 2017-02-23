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Тошич заявил, что готов к старту чемпионата России

23 февраля 2017, 09:52
2

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своей готовности к старту весенней части чемпионата России после товарищеского матча с «Уфой».

«Жалко, что в самом начале сбора я получил травму и пришлось долго восстанавливаться. Но самое главное, что к чемпионату я готов, и мы ждем первую игру.

Как игралось на левом фланге? В молодости я уже играл на этой позиции. Думаю, через игры мне станет более понятно. Пока тренер видит меня на левом фланге. На любой позиции я готов играть.

Конечно, я еще не готов на 100%, потому что очень много пропустил. Но есть еще 10 дней до чемпионата, у нас будет время подготовиться», – сказал Тошич.

Товарищеский матч ЦСКА – «Уфа» закончился со счетом 1:0.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (2)
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lex_ex
1487841507
Успехов в игре и повтори весну 2014!
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directorpg
1487863103
"Будь осторожен, следи за собой", чтобы не получить травмы до конца сезона.
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