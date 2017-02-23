Пьянич отметил оборонительную игру «Порту»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич считает, что его команда заслуженно одержала победу над «Порту» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы могли бы сыграть и лучше в первом тайме, но «Порту» надежно защищался. Они привыкли играть на этом уровне. Когда они устали, то мы быстро забили им два гола. Аллегри нам говорил, что нужно сохранять хладнокровие и ждать подходящего момента.

Мы в полной мере заслужили эту победу. Мы играли хорошо против сильной команды, которая, оставшись вдесятером, стала откровенно играть от обороны. Было очень тяжело найти свободное пространство», – сказал Пьянич.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Порту» состоится 14 марта.