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    Пьянич отметил оборонительную игру «Порту»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич считает, что его команда заслуженно одержала победу над «Порту» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы могли бы сыграть и лучше в первом тайме, но «Порту» надежно защищался. Они привыкли играть на этом уровне. Когда они устали, то мы быстро забили им два гола. Аллегри нам говорил, что нужно сохранять хладнокровие и ждать подходящего момента.

    Мы в полной мере заслужили эту победу. Мы играли хорошо против сильной команды, которая, оставшись вдесятером, стала откровенно играть от обороны. Было очень тяжело найти свободное пространство», – сказал Пьянич.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Порту» состоится 14 марта.

    Источник: УЕФА

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    23.02.2017 06:42
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