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    Зидан: «Реал» проиграл матч «Валенсии» из-за первых десяти минут»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился наблюдениями от перенесенного матча 16-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:2). Французский специалист подчеркнул, что его подопечные не были должным образом сконцентрированы в первые десять минут встречи.

    «Реал проиграл игру из-за первых десяти минут. Мы действовали слишком открыто, а обрезы просто уничтожили нас. Мы все очень злимся на самим себя за то, что так плохо начали игру. Если вы не сосредоточены, то всегда будете за это наказаны. Настрой очень важен в футболе.

    Теперь нам нужно отдохнуть и думать о следующей игре», – заявил Зидан.

    Источник: Marca

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    23.02.2017 01:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 февраля 2017, 08:14

      Для хоть какой-то интриги в чемпионате очень хороший результат.

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