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    Мхитарян и Кэррик могут пропустить финал Кубка английской лиги

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что игроки его команды Генрих Мхитарян и Майкл Кэррик могут пропустить финал Кубка английской лиги против «Саутгемптона». Напомним, что футболисты получили травмы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном».

    «Не думаю, что Мхитарян успеет восстановиться к «Саутгемптону». Он и Кэррик, скорее всего, пропустят эту игру. Но я сужу по своему опыту, а не на основе медицинских тестов», – отметил Моуринью.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» пройдет 26 февраля на стадионе «Уэмбли».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.02.2017 01:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 26 февраля 2017, 01:43

      Микки однозначно выйдет на поле,ибо засветился на Уэмбли уже с экипировкой также как и Кэррик!)

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