Мхитарян и Кэррик могут пропустить финал Кубка английской лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что игроки его команды Генрих Мхитарян и Майкл Кэррик могут пропустить финал Кубка английской лиги против «Саутгемптона». Напомним, что футболисты получили травмы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном».

«Не думаю, что Мхитарян успеет восстановиться к «Саутгемптону». Он и Кэррик, скорее всего, пропустят эту игру. Но я сужу по своему опыту, а не на основе медицинских тестов», – отметил Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» пройдет 26 февраля на стадионе «Уэмбли».