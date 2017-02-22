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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» и «Шальке-04» вышли в 1/8 финала

    Стали имена еще двух участников 1/8 финала Лиги Европы. Ими стали «Манчестер Юнайтед» и «Шальке-04».

    Английский клуб в двухматчевом противостоянии с «Сент-Этьеном» одержал две победы (3:0 и 1:0); немецкая команда прошла греческий ПАОК, разгромив соперника в гостях (3:0) и сыграв вничью дома (1:1).

    Отметим, что соперники «Манчестер Юнайтед» и «Шальке-04» определятся позднее в результате жеребьевки.

    Лига Европы. 1/16 финала, ответные матчи

    Сент-Этьен (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мхитарян, 17.

    Удаление: нет – Байи, 63.

    Первый матч – 0:3

    Шальке-04 (Германия) – ПАОК (Греция) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Шепф, 23; 1:1 – Настасич, 25 (в свои ворота).

    Первый матч – 3:0

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 21:52
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