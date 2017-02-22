Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» и «Шальке-04» вышли в 1/8 финала

Стали имена еще двух участников 1/8 финала Лиги Европы. Ими стали «Манчестер Юнайтед» и «Шальке-04».
Английский клуб в двухматчевом противостоянии с «Сент-Этьеном» одержал две победы (3:0 и 1:0); немецкая команда прошла греческий ПАОК, разгромив соперника в гостях (3:0) и сыграв вничью дома (1:1).
Отметим, что соперники «Манчестер Юнайтед» и «Шальке-04» определятся позднее в результате жеребьевки.
Лига Европы. 1/16 финала, ответные матчи
Сент-Этьен (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Мхитарян, 17.
Удаление: нет – Байи, 63.
Первый матч – 0:3
Шальке-04 (Германия) – ПАОК (Греция) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Шепф, 23; 1:1 – Настасич, 25 (в свои ворота).
Первый матч – 3:0
Источник: Бомбардир.ру