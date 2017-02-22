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Джано заявил, что хочет стать легендой «Спартака»

22 февраля 2017, 19:32
13

Полузащитник «Спартака» Джано заявил, что не планирует покидать команду в ближайшее время и намерен стать легендой московского клуба. Напомним, 24-летний грузин выступает за красно-белых с 2009 года.

– Если не считать ростовской аренды, хотя бы раз были близки к уходу из «Спартака»?

– Близок – нет. А реальные предложения в прошлом году были. Но после того как «Спартак» предложил продлить контракт, я их даже не рассматривал. Смысл, если команда идет на первом месте, а я постоянно играю и получаю удовольствие от футбола? Сейчас у меня одно желание – продолжать выигрывать и со временем стать легендой «Спартака».

Напомним, минувшей осенью полузащитник подписал новый контракт со «Спартаком», рассчитанный до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Джано провел за московский клуб в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (13)
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VVM1964
1487781392
ОЧЕНЬ СМЕЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ , ХОТЯ ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ , ВЕРНЕЕ В НОГАХ .
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oyabun
1487781906
Крайне похвальное желание Джано! Но кроме громких слов, хотелось бы еще видеть и максимум прилагаемых усилий на поле. Примерно уровня Промеса. А сейчас разве можно между этими двумя полузащитниками поставить знак равенства? Думаю для всех ответ очевиден - пока нет. При том что Джано явно очень талантливый футболист. Но вот никак не может свой талант полноценно, за исключением редких моментов, реализовать на поле. Надеемся на твою помощь, Джано, в грядущих матчах с полной самоотдачей.
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тётя ASYA
1487782097
станешь хрустальным башмачком
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acer2003
1487784175
В Каком месте легендой,разве,что своей фамилией )))
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Диктор
1487784570
Доказывай игрой и станешь.
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subbotaspartak
1487784885
Черенков таких заявлений не делал, Он всё доказал делом. Хороший был парень Федя. Не бредил.
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Юрэс
1487786304
Да ну НАХ ! ХА ХА ХА
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Антибиотик
1487790534
У Спартака было много легендарных футболистов и стать в один ряд с ними очень сложно.
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Colonist
1487791304
Молодец он! И молодой еще-все впереди у него! Красавец!!! Побольше бы нам таких игроков!
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Cuervo
1487815277
Надеюсь что Джано состарится в СМ))
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