Джано заявил, что хочет стать легендой «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Джано заявил, что не планирует покидать команду в ближайшее время и намерен стать легендой московского клуба. Напомним, 24-летний грузин выступает за красно-белых с 2009 года.

– Если не считать ростовской аренды, хотя бы раз были близки к уходу из «Спартака»?

– Близок – нет. А реальные предложения в прошлом году были. Но после того как «Спартак» предложил продлить контракт, я их даже не рассматривал. Смысл, если команда идет на первом месте, а я постоянно играю и получаю удовольствие от футбола? Сейчас у меня одно желание – продолжать выигрывать и со временем стать легендой «Спартака».

Напомним, минувшей осенью полузащитник подписал новый контракт со «Спартаком», рассчитанный до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Джано провел за московский клуб в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.