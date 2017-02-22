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    Джано заявил, что хочет стать легендой «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Джано заявил, что не планирует покидать команду в ближайшее время и намерен стать легендой московского клуба. Напомним, 24-летний грузин выступает за красно-белых с 2009 года.

    – Если не считать ростовской аренды, хотя бы раз были близки к уходу из «Спартака»?

    – Близок – нет. А реальные предложения в прошлом году были. Но после того как «Спартак» предложил продлить контракт, я их даже не рассматривал. Смысл, если команда идет на первом месте, а я постоянно играю и получаю удовольствие от футбола? Сейчас у меня одно желание – продолжать выигрывать и со временем стать легендой «Спартака».

    Напомним, минувшей осенью полузащитник подписал новый контракт со «Спартаком», рассчитанный до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Джано провел за московский клуб в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2017 19:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 23 февраля 2017, 05:01

      Надеюсь что Джано состарится в СМ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 22 февраля 2017, 23:42

      Играй как Тихонов или Титов,Цымбаларь в свои лучшие годы и Ты станешь для НАС легендарным!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 22 февраля 2017, 22:21

      Молодец он! И молодой еще-все впереди у него! Красавец!!! Побольше бы нам таких игроков!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 22 февраля 2017, 22:08

      У Спартака было много легендарных футболистов и стать в один ряд с ними очень сложно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 февраля 2017, 21:23

      Здоровья прибавить надо, а не по кабакам шастать! А задатки есть. Так что вперед за орденами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2017, 20:58

      Да ну НАХ ! ХА ХА ХА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 февраля 2017, 20:34

      Черенков таких заявлений не делал,
      Он всё доказал делом.
      Хороший был парень Федя.
      Не бредил.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 февраля 2017, 20:29

      Доказывай игрой и станешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 февраля 2017, 20:22

      В Каком месте легендой,разве,что своей фамилией )))

      -3
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 22 февраля 2017, 19:48

      станешь хрустальным башмачком

      -2
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